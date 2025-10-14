Mattarella | ‘no a società dominata da oligarchi o privilegiati’
Roma, 14 ott. – “Non vogliamo arrenderci alla prospettiva di una società dominata da oligarchi o, meglio, da privilegiati, in base al censo, alla spregiudicatezza, all’indifferenza verso gli altri, che si profila rimuovendo i valori di uguaglianza, di solidarietà, di libertà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Papa Leone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Approfondisci con queste news
La Società Umanitaria esprime il proprio sostegno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo recente intervento ha richiamato con lucidità e fermezza i rischi che oggi minacciano la democrazia e l’ordine internazionale. Il Presidente ha sott - facebook.com Vai su Facebook
Le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella sono un monito forte per la politica e per la società civile. In occasione del secondo anniversario del 7 ottobre, abbiamo il dovere di ricordare mai e poi mai un sentimento di condivisione per la sofferenza dei - X Vai su X
Mattarella: 'Dilexi te sollecita a indispensabile cambio mentalità, no società oligarchi' - "Vecchie e nuove povertà si contrappongono nel mondo a ricchezze sempre più smisurate. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it