Mattarella | ‘no a società dominata da oligarchi o privilegiati’

Roma, 14 ott.  – “Non vogliamo arrenderci alla prospettiva di una società dominata da oligarchi o, meglio, da privilegiati, in base al censo, alla spregiudicatezza, all’indifferenza verso gli altri, che si profila rimuovendo i valori di uguaglianza, di solidarietà, di libertà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Papa Leone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

