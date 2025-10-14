Mattarella | La politica rifugga l’esaltazione dei contrasti

Lopinionista.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “In questo una responsabilità specifica spetta ai decisori politici e a quanti influenzano l’opinione pubblica, nel rifuggire dall’esaltazione dei contrasti piuttosto che nel coltivare, al contrario, dialogo e reciproca comprensione”. E’ quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione dopo aver accolto papa Leone XIV al Quirinale. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

