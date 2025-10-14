Mattarella e Prevost uniti per la pace

12.28 "Rilanciare Due Popoli Due Stati". La "pace comincia da ognuno di noi" ed "è essenziale disarmare animi e parole". E la guerra in Ucraina crea insicurezza in Ue. Così Mattarella dopo aver ricevuto il Papa al Quirinale. Il primo impegno è quello per la pace", ha detto il Papa. "Assieme a tanti segni di speranza,molte sono le situazioni di grave sofferenza che feriscono l'umanità a livello mondiale e richiedono risposte urgenti". Poi:sui migranti, l'Italia "non si è mai tirata indietro. Calo nascita?Dignità a famiglie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

