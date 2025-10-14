Mattarella e Prevost uniti per la pace

Servizitelevideo.rai.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.28 "Rilanciare Due Popoli Due Stati". La "pace comincia da ognuno di noi" ed "è essenziale disarmare animi e parole". E la guerra in Ucraina crea insicurezza in Ue. Così Mattarella dopo aver ricevuto il Papa al Quirinale. Il primo impegno è quello per la pace", ha detto il Papa. "Assieme a tanti segni di speranza,molte sono le situazioni di grave sofferenza che feriscono l'umanità a livello mondiale e richiedono risposte urgenti". Poi:sui migranti, l'Italia "non si è mai tirata indietro. Calo nascita?Dignità a famiglie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

mattarella prevost uniti paceIl Papa al Quirinale, Mattarella: “Due Stati unica soluzione per la pace a Gaza” - Il Capo dello Stato: “Viviamo tempi di grande difficoltà. Riporta quotidiano.net

mattarella prevost uniti pacePapa Leone al Quirinale. Mattarella: "DIsarmare animi e parole. Israele e Palestina abbiano due StatI" - Sono durati circa 30 minuti i colloqui faccia a faccia tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Leone XIV. Come scrive huffingtonpost.it

mattarella prevost uniti pacePapa Leone XIV al Quirinale: «Grazie all'Italia per l'aiuto ai bambini di Gaza». La pace al centro del suo discorso (speculare a quello di Mattarella) - E' soprattutto il tema della pace e del multilateralismo il pilastro portante ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Prevost Uniti Pace