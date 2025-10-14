Mattarella e l’incontro con Papa Leone XIV al Quirinale Non arrendersi a una società dominata da oligarchi Servono due popoli e due stati

Un « legame imprenscindibile » tra il Vaticano e l’Italia. Ma anche un focus sul conflitto medio-orientale e sulla guerra in Ucraina. Crisi umanitarie e il pericolo di un rischio, mondiale, «da non sottovalutare». Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la visita e il colloquio privato, al Quirinale, avuto con Papa Leone XIV. Il pontefice è arrivato in mattinata partendo dal palazzo apostolico, accolto dal Capo dello Stato nel cortile del Colle. La delegazione vaticana è stata scortata dai corazzieri a cavallo in una Roma blindata per il primo incontro ufficiale tra i due capi di stato. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Tele Dehon. . Giornata intensa per Papa Leone XIV, atteso domani al Quirinale per la visita ufficiale al presidente Mattarella. Un incontro solenne che rafforza i rapporti tra Santa Sede e istituzioni italiane. Intanto, in Vaticano, il Pontefice ha ricevuto i presidenti - facebook.com Vai su Facebook

Vaticano: il 14 ottobre incontro al Quirinale tra il Papa e Mattarella #11ottobre #papa #mattarella - X Vai su X

Papa Leone XIV al Quirinale accolto dal presidente Mattarella: la stretta di mano, poi il protocollo solenne - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Riporta ilgazzettino.it

Papa Leone al Quirinale. Mattarella: "DIsarmare animi e parole. Israele e Palestina abbiano due StatI" - Sono durati circa 30 minuti i colloqui faccia a faccia tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Leone XIV. Secondo huffingtonpost.it

Papa Leone arrivato al Quirinale, accolto da Mattarella - Papa Leone XIV, accompagnato da 12 corazzieri in moto e 32 a cavallo, è arrivato al Quirinale per la visita ufficiale al presidente della Repubblica italiana Sergio ... Da ilmattino.it