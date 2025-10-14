Mattarella accoglie papa Leone XIV al Quirinale il corteo con i corazzieri attraversa Roma
Delegazione ufficiale con Tajani e Mantovano all’uscita dal Vaticano, al Colle c’è anche Meloni. Francesco era salito al Colle nel 2013 per Napolitano e nel 2017 per Mattarella. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
IL PRESIDENTE MATTARELLA CONCEDE LA GRAZIA PARZIALE ALLA GUARDIA GIURATA MASSIMO ZEN: un segnale di attenzione verso chi opera nella sicurezza privata La CONF.I.A.L., attraverso la propria Federazione SIALS Sicurezza, accoglie c - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV al Quirinale accolto dal presidente Mattarella: la stretta di mano, poi il protocollo solenne - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Riporta ilgazzettino.it
Il Papa lascia il Vaticano per la visita al Quirinale, alle 11 l'incontro con il presidente Mattarella - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Come scrive ilmessaggero.it
Il Papa da Mattarella, imponenti misure sicurezza in Vaticano - Imponenti misure di sicurezza in Vaticano in preparazione della visita del Papa al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Come scrive ansa.it