Mattarella accoglie papa Leone XIV al Quirinale il corteo con i corazzieri attraversa Roma

Delegazione ufficiale con Tajani e Mantovano all’uscita dal Vaticano, al Colle c’è anche Meloni. Francesco era salito al Colle nel 2013 per Napolitano e nel 2017 per Mattarella. 🔗 Leggi su Repubblica.it

