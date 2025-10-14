Massimo Lovati spiazza tutti in tv | Questa è una macchia

Liberoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 14 ottobre, durante la trasmissione “Dentro la notizia”, condotta da Gianluigi Nuzzi e trasmessa alle 17 su Canale 5, l'avvocato Massimo Lovati è intervenuto in diretta. L'occasione è stata la revoca del suo mandato difensivo da parte di Andrea Sempio, avvenuta lo stesso giorno. Lovati ha raccontato di aver atteso una telefonata dal cliente dopo un colloquio del venerdì precedente, in cui Sempio si era riservato di decidere. A mezzogiorno, la comunicazione è arrivata: "Aspettavo una telefonata da Andrea con il quale avevo avuto un colloquio venerdì. Lui si era riservato di confermarmi o di revocarmi e nel mezzogiorno mi ha telefonato comunicandomi che mi aveva revocato il mandato difensivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

massimo lovati spiazza tutti in tv questa 232 una macchia

© Liberoquotidiano.it - Massimo Lovati spiazza tutti in tv: "Questa è una macchia"

Scopri altri approfondimenti

massimo lovati spiazza tuttiMassimo Lovati non è più il difensore di Sempio: revocato l'incarico. Le frasi su Yara e la denuncia per diffamazione, l'avvocato nella bufera - Il nome del nuovo legale di Sempio verrà comunicato venerdì. today.it scrive

massimo lovati spiazza tuttiGarlasco, l’annuncio in diretta che spiazza l’avvocato Lovati: spunta un secondo “pizzino” - Arriva in diretta come un fulmine a ciel sereno per Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, l’amico di Chiara Poggi oggi indagato per concorso in ... Lo riporta thesocialpost.it

massimo lovati spiazza tuttiMassimo Lovati: vita privata, teorie controverse, l'attacco di Bruzzone. Chi è l’ex avvocato di Sempio - Andrea Sempio, il 37enne accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone, ha revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati, per via delle ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Lovati Spiazza Tutti