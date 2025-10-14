Martedì 14 ottobre, durante la trasmissione “Dentro la notizia”, condotta da Gianluigi Nuzzi e trasmessa alle 17 su Canale 5, l'avvocato Massimo Lovati è intervenuto in diretta. L'occasione è stata la revoca del suo mandato difensivo da parte di Andrea Sempio, avvenuta lo stesso giorno. Lovati ha raccontato di aver atteso una telefonata dal cliente dopo un colloquio del venerdì precedente, in cui Sempio si era riservato di decidere. A mezzogiorno, la comunicazione è arrivata: "Aspettavo una telefonata da Andrea con il quale avevo avuto un colloquio venerdì. Lui si era riservato di confermarmi o di revocarmi e nel mezzogiorno mi ha telefonato comunicandomi che mi aveva revocato il mandato difensivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massimo Lovati spiazza tutti in tv: "Questa è una macchia"