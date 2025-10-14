Massimo Lovati revocato l' incarico | non sarà più l' avvocato di Sempio La scelta di Andrea dopo le ultime dichiarazioni in tv

Massimo Lovati non sarà più l'avvocato di Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi nel caso di Garlasco. All'avvocato, 73 anni, è stato revocato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Massimo Lovati, revocato l'incarico: non sarà più l'avvocato di Sempio. La scelta di Andrea dopo le ultime dichiarazioni in tv

Altre letture consigliate

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca il mandato all'avvocato Massimo Lovati #14ottobre #sempio #lovati #delittodigarlasco #garlasco Vai su X

ULTIM'ORA Massimo Lovati non è più avvocato di Andrea Sempio - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Garlasco, Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio: revocato l’incarico dopo le polemiche - Massimo Lovati non è più avvocato di Andrea Sempio, ma i documenti della revocata non sono stati ancora depositati in Procura ... Come scrive fanpage.it

Massimo Lovati, revocato l'incarico: non sarà più l'avvocato di Sempio. La scelta di Andrea dopo le ultime dichiarazioni in tv - Massimo Lovati non sarà più l'avvocato di Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi nel caso di Garlasco. Scrive msn.com

Massimo Lovati, revocato l'incarico: non sarà più l'avvocato di Andrea Sempio - Massimo Lovati non sarà più l'avvocato di Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi nel caso di Garlasco. Secondo ilmessaggero.it