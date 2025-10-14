Massimo Lovati pronto a partire per l’Albania | Vado a rifarmi i denti sono testimonial di uno studio

“ Abbiamo concluso da poco l’incontro con l’avvocato Lovati (.). Abbiamo parlato un po’ di tutto, di tutto ciò che ci ha portato dagli inizi, dal 2016 ad oggi, ciò che è accaduto negli ultimi giorni, e quali potrebbero essere le scelte migliori per il prossimo futuro”: così Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, a Quarto Grado su Rete4 ha spiegato di dovere ancora decidere se sarà sempre Massimo Lovati a difenderlo. L’avvocato è indagato a Milano per diffamazione aggravata per delle dichiarazioni rese il 13 marzo scorso davanti alle telecamere. E ieri 13 ottobre, Lovati è stato ospite di Dentro la Notizia su Canale5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

