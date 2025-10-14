Massimo Lovati non è più l' avvocato di Andrea Sempio l' indagato di Garlasco revoca il mandato | Prendo un altro legale

Leggo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Lovati non è il più l'avvocato di Andrea Sempio. Dopo essersi preso qualche giorno di riflessione, l'indagato per omicidio di Chiara Poggi a Garlasco ha deciso. 🔗 Leggi su Leggo.it

massimo lovati non 232 pi249 l avvocato di andrea sempio l indagato di garlasco revoca il mandato prendo un altro legale

© Leggo.it - Massimo Lovati non è più l'avvocato di Andrea Sempio, l'indagato di Garlasco revoca il mandato: «Prendo un altro legale»

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Massimo Lovati 232 Pi249