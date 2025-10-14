Massimo Lovati dopo la fine del rapporto con Andrea Sempio | Il mio errore? Il modo in cui mi pongo Non penso mi radieranno Ora vado a rifarmi i denti
«Il mio errore? Forse il modo in cui mi pongo con la giustizia, con i media, con i clienti, con i colleghi e con i magistrati». Così l?avvocato Massimo Lovati ha. 🔗 Leggi su Leggo.it
Revocato l'incarico all'avvocato Massimo Lovati. Andrea Sempio ha appena chiamato Massimo Lovati che da questo momento non è più il suo avvocato.
