Massimo Lovati clamoroso | ecco cosa sponsorizza in Albania

Non bastano le ultime novità sul delitto di Garlasco. A scatenare il polverone ci pensa Massimo Lovati. Nei giorni scorsi il legale di Andrea Sempio è finito nell'occhio del ciclone - e anche nel mirino dell'ordine degli avvocati - per alcune frasi pronunciate a Falsissimo, il programma di Fabrizio Corona. Parole forti, al punto che lo stesso Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha detto di voler prendere tempo per valutare o meno la rimozione dell'incarico. Eppure, ospite di Gianluigi Nuzzi a Dentro la Notizia, Lovati ha ammesso di non credere di aver fatto errori nella difesa del suo assistito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

