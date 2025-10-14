Massacro del Circeo 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge

Webmagazine24.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A cinquant'anni dal massacro del Circeo e a venti dal delitto di Ferrazzano, Angelo Izzo si è laureato. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'autore – insieme a Gianni Guido e Andrea Ghira – del delitto costato la vita nel 1975 alla 19enne Rosaria Lopez e, nel 2005, dell'uccisione di Maria Carmela Linciano e Valentina . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

massacro circeo 50 anniMassacro del Circeo, 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge - A cinquant'anni dal massacro del Circeo e a venti dal delitto di Ferrazzano, Angelo Izzo si è laureato. Riporta msn.com

La carneficina nella villa del Circeo. Il massacro che ha sconvolto l'Italia - Donatella Colasanti, sopravvissuta, contribuì a cambiare le cose per le donne: così lo stupro passò da reato contro la morale a reato ... Lo riporta ilgiornale.it

Cinquant'anni dopo. Il delitto del Circeo continua a parlarci - “Ho capito che avevo una sola via di uscita, fingermi morta”, disse Donatella, scampata alle sevizie di un delitto che sconvolse l'Italia. Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Massacro Circeo 50 Anni