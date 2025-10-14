Massacro del Circeo 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge
(Adnkronos) – A cinquant'anni dal massacro del Circeo e a venti dal delitto di Ferrazzano, Angelo Izzo si è laureato. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'autore – insieme a Gianni Guido e Andrea Ghira – del delitto costato la vita nel 1975 alla 19enne Rosaria Lopez e, nel 2005, dell'uccisione di Maria Carmela Linciano e Valentina . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche questi approfondimenti
#donne #NoViolenza Cosa è cambiato a 50 anni dal massacro del Circeo? Dopo mezzo secolo l’Italia è ancora un Paese che incolpa le donne. https://www.fanpage.it/roma/cosa-e-cambiato-a-50-anni-dal-massacro-del-circeo-e-perche-in-italia-la-violenza- - facebook.com Vai su Facebook
Il massacro del Circeo è stato un momento spartiacque nella storia italiana. Lo spiegano Angela di Berardino e Giulia Mariani nel podcast “A nudo. Il massacro del Circeo“, realizzato da Emons Record con Il Fatto Quotidiano. Tutte le puntate qui : https://op - X Vai su X
Massacro del Circeo, 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge - A cinquant'anni dal massacro del Circeo e a venti dal delitto di Ferrazzano, Angelo Izzo si è laureato. Riporta msn.com
La carneficina nella villa del Circeo. Il massacro che ha sconvolto l'Italia - Donatella Colasanti, sopravvissuta, contribuì a cambiare le cose per le donne: così lo stupro passò da reato contro la morale a reato ... Lo riporta ilgiornale.it
Cinquant'anni dopo. Il delitto del Circeo continua a parlarci - “Ho capito che avevo una sola via di uscita, fingermi morta”, disse Donatella, scampata alle sevizie di un delitto che sconvolse l'Italia. Lo riporta huffingtonpost.it