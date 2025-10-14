Masci annuncia la ripartenza dei lavori nella scuola Michetti il Pd | Dopo 5 anni di ritardi speriamo sia la volta buona
Il sindaco Carlo Masci, assieme all'assessore Valeria Toppetti, annuncia la ripartenza del cantiere per i lavori nella scuola Michetti di via Del Circuito. I dettagli dei lavori, finanziati con fondi Pnrr, saranno illustrati in un incontro con la stampa davanti l'istituto. Masci ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
