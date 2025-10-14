Maschio Angioino | Un Palcoscenico per l’Arte e la Denuncia Sociale

Donnemagazine.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento che trasforma il Maschio Angioino in un potente simbolo di arte e denuncia sociale, evidenziando l'importanza della cultura e della creatività come strumenti di cambiamento sociale. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

maschio angioino un palcoscenico per l8217arte e la denuncia sociale

© Donnemagazine.it - Maschio Angioino: Un Palcoscenico per l’Arte e la Denuncia Sociale

Approfondisci con queste news

maschio angioino palcoscenico l8217arteNapoli, al Maschio Angioino torna “Danza in Prima” - Torna “Danza in Prima”, la manifestazione dedicata all’arte della danza che quest’anno avrà come palcoscenico il Cortile del Castel Nuovo – Maschio Angioino. Segnala 2anews.it

maschio angioino palcoscenico l8217arte«Infinito. Visioni dell'altrove», in arrivo al Maschio Angioino la mostra di Ciro Palumbo ispirata a Leopardi - Nelle sale del Maschio Angioino di Napoli (Castel Nuovo, via Vittorio Emanuele III) verrà allestita, dal 4 al 25 ottobre 2025, la mostra di Ciro Palumbo dal titolo Infinito. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maschio Angioino Palcoscenico L8217arte