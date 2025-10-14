Mary Jane mania | i look più belli dell’Autunno 2025 da copiare subito

N el 2025 la Mary Jane ha conquistato tutto: passerelle, street style e guardaroba delle star. Da simbolo bon ton a manifesto di stile trasversale, torna protagonista anche nell’Autunno 2025, riscoperta in chiave moderna. Le versioni flat e quelle con tacco medio convivono tra citazioni rétro e nuove proporzioni: ma come si abbinano quando il meteo, e le temperature, sono imprevedibili? Scarpe bicolore: come abbinare le décolleté di tendenza X Mentre proliferano gli ibridi – dalle Mary Jane con suola chunky a quelle da trekking o in versione stivale – il classico continua a vincere per versatilità ed eleganza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mary Jane mania: i look più belli dell’Autunno 2025 (da copiare subito)

