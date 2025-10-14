Marty Supreme | ecco Timothée Chalamet nel teaser trailer italiano del film di Josh Sfadie

Anche l'altro fratello Safdie esordisce da solista con questo atteso film con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow che uscirà a Natale negli Stati Uniti e il 22 gennaio 2026 in Italia con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Ecco teaser, poster e trama di Marty Supreme. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

