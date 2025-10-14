Martinez Inter lo spagnolo insidia Sommer per la Roma | decisivo questo fattore

Inter News 24 Martinez Inter, le ultime sul momento del portiere spagnolo ex Genoa dopo l’inizio di stagione con i nerazzurri. Tutti i dettagli. In vista della sfida di sabato sera tra Roma e Inter, Josep Martinez potrebbe avere una grande opportunità. Nonostante il ballottaggio con Yann Sommer, il giovane portiere spagnolo è pronto a rispondere presente qualora il tecnico Cristian Chivu decidesse di puntare su di lui. Secondo Sky Sport, Martinez si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, e sebbene il ruolo di titolare sia ancora in discussione, il numero 13 nerazzurro potrebbe essere scelto per difendere la porta contro i giallorossi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Martinez Inter, lo spagnolo insidia Sommer per la Roma: decisivo questo fattore

