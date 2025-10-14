La galassia di Star Wars è un universo praticamente infinito, che comprende decine di film, programmi televisivi, fumetti, romanzi e videogiochi progettati per espandere il vasto mondo del franchise. Per quasi cinque decenni, gli autori hanno contribuito a questa linea temporale in continua espansione, esplorando eventi risalenti a migliaia di anni fa e immergendosi nel futuro di una galassia lontana lontana. Tuttavia, sebbene ci sia un intero universo da esplorare, i media di Star Wars si ritrovano spesso risucchiati nella gravità della Saga degli Skywalker. Ciò è dovuto in gran parte alla popolarità di Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill, un personaggio che non è solo uno dei preferiti dai fan, ma l’eroe per eccellenza della serie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mark Hamill parla di un suo possibile ritorno in Star Wars e del più grande problema di Luke