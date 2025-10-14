Marius Cal il camionista ucciso a coltellate senza motivo | il collega catturato dopo la fuga

Prima l'omicidio, commesso "senza motivo", poi la fuga e la cattura. Il 47enne Iulian Alinil Brujan, camionista di origini romene, è stato fermato come principale sospettato dell'omicidio di Ionut Marius Cal, collega e connazionale di 32 anni, trovato in un lago di sangue nella tarda serata di. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Sul luogo del delitto, nel parcheggio dei tir a Bolzano sud, resta ancora ben visibile la grande macchia di sangue che testimonia la violenza dell’aggressione: Marius avrebbe perso molto sangue e sarebbe morto quasi sul colpo. Il giovane camionista lascia la - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio a Bolzano, Ionut Marius Cal, camionista 32enne, accoltellato e ucciso nel piazzale dei tir. Bloccato un collega in fuga: è stato trovato con addosso tracce di sangue - Si chiama Ionut Marius Cal ed ha 32 anni l'uomo che è stato ucciso questa notte a Bolzano sud del piazzale Primo maggio, di proprietà comunale e utilizzato dai camionisti per la sosta notturn ... ildolomiti.it scrive

Il camionista ucciso con diverse coltellate. La difesa incontra l’indagato in carcere - Gli avvocati Galli e Tisot: «Ci siamo confrontati a lungo con il nostro cliente, ... Da altoadige.it

Camionista ucciso a Bolzano, il testimone: "Urlava, poi si è accasciato" - I colleghi raccontano che vittima e aggressore avevano trascorso la serata assieme chiacchierando e ascoltando musica. Come scrive altoadige.it