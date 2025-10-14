Brescia, 14 ottobre 2025 – L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti compare oggi davanti al Tribunale del Riesame di Brescia. È indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito nel 2007 l'archiviazione di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l 'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Garlasco, difesa ex procuratore Venditti ricorre a Riesame L'ex magistrato che è appena entrato nell'aula al piano terra del Palazzo di giustizia renderà dichiarazioni spontanee. Il suo difensore, l'avvocato Domenico Aiello, ha fatto ricorso contro il decreto di sequestro del 26 settembre disposto anche sulla base del “pizzino” trovato in casa Sempio che l'accusa legge come la cifra (tra i 20-30mila euro ) del reato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mario Venditti a Brescia davanti al Riesame: attesa per il verdetto dei giudici