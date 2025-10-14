Mario Grasso investito e ucciso a Frosinone | oggi l’autopsia sul corpo del manager di Leonardo

Sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte della morte di Mario Grasso, dirigente di 59 anni della Leonardo, travolto e ucciso da un mezzo dei Vigili del Fuoco lungo a Monti Lepini a Frosinone. Il tragico incidente è avvenuto nei giorni scorsi in una zona poco illuminata, lungo un tratto di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

