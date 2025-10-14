Marinella ed il vento | omaggio ai cantautori alla Sala Sinopoli

Il 17, 18 e 19 ottobre nella Sala Sinopoli del teatro Vittorio Emanuele andrà in scena "Marinella ed il vento" omaggio ai cantautori, regia e drammaturgia di Simone Corso "Uno spettacolo che intreccia musica e parola, sogno e riflessione.In una locanda sospesa nell’aria, due osti servono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it