Marilena Negri uccisa in un parco a Milano | disposte nuove indagini su due Dna maschili

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Alberto Carboni, ha disposto nuovi accertamenti su due profili genetici maschili trovati sul corpo e vestiti di Marilena Negri, la 67enne uccisa a Milano nel 2017. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

marilena negri uccisa parcoMarilena Negri, uccisa in un parco a Milano: disposte nuove indagini su due Dna maschili - Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Alberto Carboni, ha disposto nuovi accertamenti su due profili genetici maschili trovati sul corpo e ... Lo riporta fanpage.it

marilena negri uccisa parcoL’omicidio di Villa Litta riparte da uomo#1 e uomo#2: il gip archivia l’unico indagato, si riparte dal Dna - All’alba del 23 novembre del 2017 Marilena Negri, 67 anni, venne uccisa con una coltellata al collo mentre portava a spasso il suo cane nel Parco Villa Litta. Riporta msn.com

Marilena Negri sgozzata mentre porta a spasso il cane: chieste nuove indagini sui dna di "Uomo 1" e "Uomo 2" - A distanza di otto anni, il delitto avvenuto nel Parco Villa Litta di Milano non ha ancora un colpevole. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Marilena Negri Uccisa Parco