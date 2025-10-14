Marilena Negri uccisa in un parco a Milano | disposte nuove indagini su due Dna maschili
Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Alberto Carboni, ha disposto nuovi accertamenti su due profili genetici maschili trovati sul corpo e vestiti di Marilena Negri, la 67enne uccisa a Milano nel 2017. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sono passati sei anni, ma l'assassino di Marilena Negri non ha ancora un nome. La donna è stata uccisa mentre portava a spasso il cane all'alba, nel parco di Villa Litta a Milano. Le immagini delle telecamere, sfocate e poco utili, non hanno mai permesso di i
Marilena Negri, uccisa in un parco a Milano: disposte nuove indagini su due Dna maschili - Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Alberto Carboni, ha disposto nuovi accertamenti su due profili genetici maschili trovati sul corpo e ...
L'omicidio di Villa Litta riparte da uomo#1 e uomo#2: il gip archivia l'unico indagato, si riparte dal Dna - All'alba del 23 novembre del 2017 Marilena Negri, 67 anni, venne uccisa con una coltellata al collo mentre portava a spasso il suo cane nel Parco Villa Litta.
Marilena Negri sgozzata mentre porta a spasso il cane: chieste nuove indagini sui dna di "Uomo 1" e "Uomo 2" - A distanza di otto anni, il delitto avvenuto nel Parco Villa Litta di Milano non ha ancora un colpevole.