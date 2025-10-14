Maria Grazia Chiuri torna in Fendi | sarà la nuova Chief Creative Officer

Maria Grazia Chiuri torna alle origini. La stilista è stata nominata Chief Creative Officer di Fendi, segnando un importante ritorno nella casa di moda dove aveva iniziato la sua carriera. Come annunciato in una nota ufficiale, la sua prima collezione – AutunnoInverno 2026-2027 – verrà presentata a Milano il prossimo febbraio. Il percorso di una designer visionaria. Nata nel 1964, Chiuri ha mosso i primi passi nel mondo della moda proprio da Fendi nel 1989, dove ha potuto lavorare al fianco delle cinque sorelle fondatrici della maison.

