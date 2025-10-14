Maria Grazia Chiuri torna a casa è la nuova direttrice creativa di Fendi
A pochi mesi dall’ addio a Dior, Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi. Una scelta anticipata da svariati rumor, che unisce strategia e destino: la stilista romana torna infatti dove tutto per lei è iniziato quando, giovane designer, negli anni Novanta sedeva nell’ufficio accessori accanto a Karl Lagerfeld. A lei il compito di disegnare tutte le linee del brand e di raccogliere il testimone da Silvia Venturini Fendi, che solo pochi giorni fa ha assunto il ruolo di Presidente Onorario lasciando vacante il titolo di direttore creativo del brand. «È con onore e gioia che oggi torno in Fendi, dove ho avuto il privilegio di formarmi sotto la guida delle fondatrici, le cinque sorelle. 🔗 Leggi su Amica.it
Argomenti simili trattati di recente
La Direttrice del coro Le Musiquorum, Maria Grazia Campus, ci parla del suo progetto narrativo/artistico riscritto e riadattato per esser inserito in contesti accademici e di welfare. Con il linguaggio artistico una biografia può esser raccontata in modo molto più - facebook.com Vai su Facebook
La prof.ssa Maria Grazia Modena, resp. del Centro PASCIA di AOU #Modena, ti invita allo @smartlifestival 2025! Con lei ci sarà Gino, il robot che aiuta le persone con autismo a sentirsi accolti Ti aspettiamo il 18 ottobre, ore 10.00-12.30, al Teatro San Carlo di Vai su X
Maria Grazia Chiuri è Chief Creative Officer di Fendi - La stilista romana è da oggi ufficialmente alla guida creativa della maison storica. Segnala style.corriere.it
Il Teatro della Cometa torna ad essere laboratorio vivo, la nuova stagione intreccia memoria e contemporaneità - Riparte dalla musica la stagione del Teatro della Cometa acquistato e restaurato da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa dal 2016 al 2025 della ... Secondo iltempo.it
Fendi si prepara all'arrivo di Maria Grazia Chiuri come direttrice creativa - Un ritorno alle origini, in Italia, per questa donna che iscrive il suo stile in una ... fashionunited.it scrive