A pochi mesi dall’ addio a Dior, Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi. Una scelta anticipata da svariati rumor, che unisce strategia e destino: la stilista romana torna infatti dove tutto per lei è iniziato quando, giovane designer, negli anni Novanta sedeva nell’ufficio accessori accanto a Karl Lagerfeld. A lei il compito di disegnare tutte le linee del brand e di raccogliere il testimone da Silvia Venturini Fendi, che solo pochi giorni fa ha assunto il ruolo di Presidente Onorario lasciando vacante il titolo di direttore creativo del brand. «È con onore e gioia che oggi torno in Fendi, dove ho avuto il privilegio di formarmi sotto la guida delle fondatrici, le cinque sorelle. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Maria Grazia Chiuri torna a casa, è la nuova direttrice creativa di Fendi