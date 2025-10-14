Maria Grazia Chiuri nuova direttrice creativa Fendi

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi. Ad annunciarlo è la stessa maison sui suoi canali social. Per la stilista romana, che a maggio aveva detto addio a Dior dopo nove anni, si tratta di un ritorno a casa: proprio da Fendi infatti iniziò la sua carriera nel 1989, partecipando alla creazione della celeberrima Baguette bag e assumendo a lavorare con sé quello che sarebbe diventato un altro grande nome della moda, Pierpaolo Piccioli. La maison capitolina a fine settembre aveva annunciato il cambio di ruolo di Silvia Venturini Fendi, che ha lasciato la direzione creativa per diventare presidente onoraria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maria Grazia Chiuri nuova direttrice creativa Fendi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Direttrice del coro Le Musiquorum, Maria Grazia Campus, ci parla del suo progetto narrativo/artistico riscritto e riadattato per esser inserito in contesti accademici e di welfare. Con il linguaggio artistico una biografia può esser raccontata in modo molto più - facebook.com Vai su Facebook

La prof.ssa Maria Grazia Modena, resp. del Centro PASCIA di AOU #Modena, ti invita allo @smartlifestival 2025! Con lei ci sarà Gino, il robot che aiuta le persone con autismo a sentirsi accolti Ti aspettiamo il 18 ottobre, ore 10.00-12.30, al Teatro San Carlo di Vai su X

Maria Grazia Chiuri torna a casa, è la nuova direttrice creativa di Fendi - È ufficiale, Maria Grazia Chiuri torna a Roma, è la nuova direttrice creativa di Fendi. Si legge su amica.it

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi - Maria Grazia Chiuri è ufficialmente la nuova direttrice creativa di Fendi, la prima al timone di tutte le linee della ... pambianconews.com scrive

Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi - Maria Grazia Chiuri è stata nominata Chief Creative Officer di Fendi, maison dove si è formata. Come scrive ansa.it