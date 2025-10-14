Maria Grazia Chiuri nuova direttrice creativa Fendi

Lapresse.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi. Ad annunciarlo è la stessa maison sui suoi canali social. Per la stilista romana, che a maggio aveva detto addio a Dior dopo nove anni, si tratta di un ritorno a casa: proprio da Fendi infatti iniziò la sua carriera nel 1989, partecipando alla creazione della celeberrima Baguette bag e assumendo a lavorare con sé quello che sarebbe diventato un altro grande nome della moda, Pierpaolo Piccioli. La maison capitolina a fine settembre aveva annunciato il cambio di ruolo di Silvia Venturini Fendi, che ha lasciato la direzione creativa per diventare presidente onoraria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

maria grazia chiuri nuova direttrice creativa fendi

© Lapresse.it - Maria Grazia Chiuri nuova direttrice creativa Fendi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maria grazia chiuri nuovaMaria Grazia Chiuri torna a casa, è la nuova direttrice creativa di Fendi - È ufficiale, Maria Grazia Chiuri torna a Roma, è la nuova direttrice creativa di Fendi. Si legge su amica.it

maria grazia chiuri nuovaMaria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi - Maria Grazia Chiuri è ufficialmente la nuova direttrice creativa di Fendi, la prima al timone di tutte le linee della ... pambianconews.com scrive

maria grazia chiuri nuovaChiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi - Maria Grazia Chiuri è stata nominata Chief Creative Officer di Fendi, maison dove si è formata. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maria Grazia Chiuri Nuova