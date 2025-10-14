Maria Grazia Chiuri nuova direttrice creativa di Fendi
Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi. L’ha annunciato una nota del Gruppo LVMH che conferma le indiscrezioni che correvano da tempo dopo il suo addio da Dior. Per la stilista si tratta, in un certo senso, di un ritorno alle origini. Aveva infatti lavorato in Fendi dal 1990 al 1999 nel team di Silvia Venturini Fendi, collaborando alla creazione della celebre Baguette bag. «È con onore e gioia che oggi torno in Fendi, dove ho avuto il privilegio di formarmi sotto la guida delle fondatrici, le cinque sorelle. Questo luogo è stato una fucina di talenti e il punto di partenza per molti creativi, grazie alla straordinaria capacità di queste cinque donne di nutrire generazioni di visioni e competenze Ringrazio il Signor Arnault per la fiducia accordatami nell’affidarmi il compito di contribuire a scrivere un nuovo capitolo della storia di questa straordinaria azienda al femminile», ha detto Chiuri dopo la nomina. 🔗 Leggi su Lettera43.it
