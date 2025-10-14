Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi

Vanityfair.it | 14 ott 2025

A pochi mesi dall'addio a Dior, la stilista romana assume la guida di una delle case di moda italiane più prestigiose.

maria grazia chiuri 232 la nuova direttrice creativa di fendi

© Vanityfair.it - Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi

