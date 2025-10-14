Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi Gualtieri | Romana doc che torna a casa

Da Parigi a Roma: la stilista romana Maria Grazia Chiuri torna a casa nella Capitale per assumere la direzione creativa di Fendi, la maison che l'ha lanciata nell'Olimpo della moda molti anni fa.A pochi mesi dall'addio a Dior, arrivato a maggio dopo nove anni di collaborazione, la 61enne romana. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di #Fendi - X Vai su X

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice artistica di Fendi - facebook.com Vai su Facebook

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi - Originaria di Tricase, dopo l'esperienza al vertice di Dior torna nella maison in cui si era formata. Segnala rainews.it

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi, Gualtieri: "Romana doc che torna a casa" - Da Parigi a Roma: la stilista romana Maria Grazia Chiuri torna a casa nella Capitale per assumere la direzione creativa di Fendi, la maison che l'ha lanciata nell'Olimpo della moda molti anni fa. Secondo romatoday.it

Chi è Maria Grazia Chiuri? Età, origini, marito e figli della nuova direttrice creativa di Fendi - Nata a Roma il 2 febbraio 1964, Maria Grazia Chiuri ha radici profondamente italiane; il padre era originario di Tricase, in Puglia, e lavorava nell’esercito, mentre la madre gestiva una sartoria, ... tag24.it scrive