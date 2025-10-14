Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi è ufficiale | Con onore e gioia torno in questa straordinaria azienda al femminile
Torna dove tutto è cominciato, nel luogo in cui ha imparato che la moda è prima di tutto mestiere, mani e saper fare. Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi, una casa che conosce bene: qui, negli anni Ottanta, aveva mosso i primi passi accanto a Silvia Venturini Fendi, disegnando accessori insieme a Pierpaolo Piccioli, ora direttore creativo di Balenciaga. Un cerchio che si chiude, o meglio che si riapre, in un momento chiave per il brand romano che celebra il suo centenario con un cambio di rotta destinato a segnare una nuova era. Le voci, sempre più insistenti, circolavano ormai da settimane e l’ufficialità della nomina è arrivata martedì 14 ottobre 2025 alle 14 direttamente da LVMH, gruppo proprietario della maison. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
