Maria Grazia Chiuri è la nuova Chief Creative Officer di Fendi
Come si dice in alcuni casi, ogni tanto la soluzione più semplice è anche quella giusta. È Maria Grazia Chiuri la nuova Chief Creative Officer di Fendi, confermando così le voci circolate un paio di settimane fa, quando Silvia Venturini Fendi aveva annunciato il suo nuovo ruolo di presidente onorario del marchio romano. «Maria Grazia Chiuri è uno dei più grandi talenti creativi della moda contemporanea, e sono lieto che abbia scelto di tornare da Fendi per continuare a esprimere la sua creatività all’interno del gruppo LVMH, dopo aver condiviso la sua audace visione della moda. Assistita dai team di Fendi e in una città a lei cara, sono convinto che Maria Grazia contribuirà al rinnovamento artistico e al futuro successo della maison, preservandone al contempo l’eredità unica», ha dichiarato Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
