Maria Grazia Chiuri assume il ruolo di direttore creativo di Fendi

Metropolitanmagazine.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver lasciato Dior a maggio, Maria Grazia Chiuri è stata nominata direttore creativo di Fendi. Questo conferma le diffuse speculazioni secondo cui Chiuri sarebbe stata diretta alla maison romana, che, come Dior, è controllata da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Si tratta di un ritorno da Fendi per Chiuri, dove la stilista aveva iniziato la sua carriera nel 1989, contribuendo a potenziare l’offerta di accessori del marchio. La prima collezione donna di Maria Grazia Chiuri per la stagione autunno 2026 sarà presentata a Milano a febbraio, ha dichiarato Ramon Ros, presidente e CEO di Fendi, in un’intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

maria grazia chiuri assume il ruolo di direttore creativo di fendi

© Metropolitanmagazine.it - Maria Grazia Chiuri assume il ruolo di direttore creativo di Fendi

Approfondisci con queste news

maria grazia chiuri assumeMaria Grazia Chiuri nuova direttrice creativa di Fendi: chi è, la famiglia, la carriera da Valentino e l'epoca Dior - A febbraio 2026, durante la Milano Fashion Week, vedremo i primi frutti di questa nuova collaborazione: la sua ... Come scrive ilmessaggero.it

maria grazia chiuri assumeMaria Grazia Chiuri è il nuovo direttore creativo di Fendi - La designer romana presenterà la sua prima collezione, l'autunno inverno 2026, durante la Milano Fashion week il prossimo febbraio ... Lo riporta vogue.it

maria grazia chiuri assumeFendi nomina Maria Grazia Chiuri nuova direttrice creativa - Fendi nomina Maria Grazia Chiuri direttrice creativa dopo l'uscita di Silvia Venturini. Lo riporta fashionunited.it

Cerca Video su questo argomento: Maria Grazia Chiuri Assume