maria grazia chiuri assume il ruolo di direttore creativo di fendi

Dopo aver lasciato Dior a maggio, Maria Grazia Chiuri è stata nominata direttore creativo di Fendi. Questo conferma le diffuse speculazioni secondo cui Chiuri sarebbe stata diretta alla maison romana, che, come Dior, è controllata da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Si tratta di un ritorno da Fendi per Chiuri, dove la stilista aveva iniziato la sua carriera nel 1989, contribuendo a potenziare l’offerta di accessori del marchio. La prima collezione donna di Maria Grazia Chiuri per la stagione autunno 2026 sarà presentata a Milano a febbraio, ha dichiarato Ramon Ros, presidente e CEO di Fendi, in un’intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

