Maria Grazia Chiuri al timone di Fendi | è la nuova direttrice creativa

Milano, 14 ottobre 2025 – Da oggi Maria Grazia Chiuri prende il timone di Fendi. Lo comunica la maison in una nota che annuncia il ‘ritorno a casa’ della stilista, nominata nuova direttrice creativa. Maria Grazia "è uno dei più grandi talenti creativi nella moda oggi – afferma Bernard Arnault, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Lvmh – e sono lieto che abbia scelto di tornare da Fendi per continuare ad esprimere la sua creatività all'interno del gruppo Lvmh, dopo aver condiviso la sua visione audace della moda”. Lo scorso maggio Chiuri aveva lasciato la guida di Dior dopo 9 anni: ora si appresta a firmare la nuova collezione autunnoinverno 20262027 per la casa di moda dove è cresciuta, professionalmentev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

