Maria Esposito da Mare Fuori alla nuova serie HBO sull’omicidio di Melania Rea

Secondo le prime indiscrezioni, Maria Esposito presterà il suo volto a Melania Rea nella serie crime drama composta da quattro episodi. Dopo il caso Tortora, l’omicidio di Melania Rea. Hbo ha scelto due storie di cronaca nera e giudiziaria che hanno segnato l’Italia per il suo sbarco produttivo nel nostro Paese. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Maria Esposito, da Mare Fuori alla nuova serie HBO sull’omicidio di Melania Rea

Maria Esposito sarà Melania Rea nella nuova serie HBO

Dal piccolo al grande schermo, Maria Esposito ci racconta il suo personaggio in #IoSonoRosaRicci, in anteprima al #Roff20 e nei cinema dal 30 ottobre. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Regia di Lyda Patitucci.

