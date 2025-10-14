Maria Corina Machado | un Nobel per la pace paradossale

Sono assolutamente convinto del fatto che sia opportuno essere contenti dell’accordo raggiunto tra Israele e Hamas che sta consentendo all’eroico e sfortunato popolo palestinese di vivere una tregua al genocidio, che – bisogna augurarsi – sarà più lunga e completa possibile. Al tempo stesso è necessario non illudersi e continuare e anzi intensificare la mobilitazione contro il genocidio stesso, i suoi autori e complici, che vanno necessariamente neutralizzati e puniti. Trump, che è psicopatico ma non scemo (in questo differente dagli psicopatici scemi che affollano le cosiddette classi dirigenti europee) ha evidentemente capito che il massacro del popolo palestinese si stava rivelando troppo costoso per l’Occidente e la sua purulenta appendice israeliana e ha convinto Netanyahu ad assumere un atteggiamento apparentemente più malleabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

