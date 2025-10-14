Maria Corina Machado quando la Pace diventa un pretesto per la guerra il Nobel diventa un’arma | darle il premio è un atto politico che segue diktat Usa

Machado è l’antitesi stessa della pace. È la rappresentante di una visione politica fondata sulla sottomissione al capitale finanziario angloamericano, sull’interventismo, sulla destabilizzazione di uno Stato sovrano. Assegnarle il Nobel è un atto politico deliberato, un’arma ideologica puntata cont. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maria Corina Machado, quando la Pace diventa un pretesto per la guerra, il Nobel diventa un’arma: darle il premio è un atto politico che segue diktat Usa

Altre letture consigliate

Contro le autocrazie María Corina Machado ci ricorda quali sono le voci da ascoltare Di @BompaniAnt20755 https://linkiesta.it/2025/10/maria-corina-machado-chi-e/… via @Linkiesta - X Vai su X

Nobel per la Pace a María Corina Machado, perché il trumpismo vince lo stesso Leggi qui: https://www.ilriformista.it/nobel-per-la-pace-a-maria-corina-machado-perche-il-trumpismo-vince-lo-stesso-484704/ - facebook.com Vai su Facebook

María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è - A Oslo è stato annunciato il prestigioso riconoscimento: vince l’attivista venezuelana per i diritti umani. Scrive tg24.sky.it

Maria Corina Machado: un Nobel per la pace paradossale - Il premio alla politica venezuelana definito "paradossale" mentre cresce la tensione tra USA e Venezuela dopo la tregua Israele- Secondo ilfattoquotidiano.it

Chi è María Corina Machado, tutto sulla politica venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025 - María Corina Machado, politica venezuelana e attivista per i diritti umani è la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2025. Riporta donnaglamour.it