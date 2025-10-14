Maresca Juventus è una suggestione per il futuro della panchina bianconera? La rivelazione a sorpresa

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maresca Juventus, ipotesi per il futuro della panchina bianconera: spunta una rivelazione inaspettata Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Juventus segue con grande attenzione il percorso di Enzo Maresca, oggi alla guida del Chelsea e con un passato da centrocampista bianconero. Il suo nome figura tra quelli più stimati dalla dirigenza, un’idea affascinante che, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

maresca juventus 232 una suggestione per il futuro della panchina bianconera la rivelazione a sorpresa

© Calcionews24.com - Maresca Juventus, è una suggestione per il futuro della panchina bianconera? La rivelazione a sorpresa

News recenti che potrebbero piacerti

maresca juventus 232 suggestioneMaresca Juventus, &#232; una suggestione per il futuro della panchina bianconera? La rivelazione a sorpresa - Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Juventus segue con grande attenzione il percorso di Enzo Maresca, oggi alla guida del Chelsea e con un passato da centrocampista bianconero. calcionews24.com scrive

maresca juventus 232 suggestioneMaresca Juve, rivelazione di Moretto: &#232; una suggestione per il futuro! Dalla posizione di Tudor a quella dell’attuale tecnico del Chelsea, ecco cosa potrebbe accadere - Maresca Juve, Matteo Moretto ha fatto questa rivelazione sul futuro della panchina bianconera. Come scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Maresca Juventus 232 Suggestione