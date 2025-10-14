Maresca Juve rivelazione di Moretto | è una suggestione per il futuro! Dalla posizione di Tudor a quella dell’attuale tecnico del Chelsea ecco cosa potrebbe accadere

Maresca Juve, Matteo Moretto ha fatto questa rivelazione sul futuro della panchina bianconera. Cosa ha detto sul tecnico del Chelsea. Una suggestione per il futuro. La Juve, secondo Matteo Moretto, starebbe monitorando con grande attenzione il percorso di Enzo Maresca. L’attuale allenatore del Chelsea, ed ex centrocampista bianconero, è uno dei nomi che la dirigenza stima di più, un’idea per il futuro che, a determinate condizioni, potrebbe diventare concreta. Un’idea per il futuro, non per il presente. Al momento, è bene precisarlo, non c’è alcuna trattativa in corso. Igor Tudor resta saldamente al suo posto, anche se, come ogni allenatore, è legato ai risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

