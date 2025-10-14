MareDiVino e DiGusto al Modigliani Forum tornano le eccellenze del territorio

Livornotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MareDiVino e DiGusto è il nuovo evento enogastronomico che affonda le sue radici nella storica manifestazione di Fisar Livorno “MareDiVino”, raccogliendone l’eredità per rilanciarla sul palcoscenico regionale. L’evento, in programma al Modigliani Forum da sabato 29 novembre a lunedì 1 dicembre -. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

maredivino digusto modigliani forumMareDiVino e DiGusto: a Livorno la maxi fiera delle eccellenze al Modigliani Forum - Da sabato 29 novembre a lunedì 1° dicembre al Modigliani forum è il nuovo evento enogastronomico che affonda le sue radici nella storica manifestazione di Fisar Livorno “ ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maredivino Digusto Modigliani Forum