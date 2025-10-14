Marco Schiavo e Sergio Marchegiani due pianoforti e l’orchestra filarmonica pugliese

LECCE - Sabato 18 ottobre alle ore 19, al Teatro Apollo di Lecce, prenderà il via la 56ª stagione concertistica della Camerata musicale salentina, composta da tredici appuntamenti: si parte con un concerto che vede protagonisti due pianisti di fama internazionale.Marco Schiavo e Sergio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sotto il cielo di Parigi - Marco Schiavo e Segio Marchegiani, due pianoforti e l'Orchestra Filarmonica Pugliese sabato 18 ottobre 2025 ore 19:00 Teatro Apollo Via Salvatore Trinchese, 13A - Lecce

Sabato 18 ottobre al Teatro Apollo di Lecce Marco Schiavo e Sergio Marchegiani - X Vai su X

