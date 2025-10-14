Marco Piffari Valerio Daprà e Davide Bernardello sono i 3 carabinieri morti nell' esplosione a Castel d' Azzano

Chi erano i carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: il ricordo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello sono i 3 carabinieri morti nell'esplosione a Castel d'Azzano

Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello: chi erano i Carabinieri morti nell’esplosione del casolare - Il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni; il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, 56, e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello ... Secondo fanpage.it

Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà: chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione durante uno sgombero a Castel D'Azzano - Erano impegnati nella perquisizione per la liberazione forzata di un immobile. Scrive today.it

Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari: chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare - Li avevano mobilitati nel cuore della notte, per andare a dare supporto ai colleghi impegnati in una perquisizione finalizzata allo sgombero. Da ilmattino.it