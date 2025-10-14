Marco Piffari Valerio Daprà e Davide Bernardello | chi sono i carabinieri morti nell’esplosione a Castel d’Azzano

Davanti al Comando provinciale dei carabinieri di Verona sono stati messi tre gigli. Un gesto di un cittadino, per ricordare i tre carabinieri morti oggi nell’esplosione a Castel d’Azzano. Tutti delle squadre speciali: Marco Piffari, 56 anni, luogotenente alla guida della Squadra operativa di supporto del Quarto Battaglione Veneto, il brigadiere capo Valerio Daprà, anche lui 56 anni, e infine Davide Bernardello, 36 anni, il più giovane, Norm della compagnia di Padova. Tre vite spezzate. Daprà era nato a Brescia 56 anni fa, aveva una compagna e un figlio di 26 anni. Si era arruolato nel 1988 ed apparteneva al Radiomobile di Padova, assieme al carabiniere Scelto Davide Bernardello, di 36 anni, celibe, nato a Camposampiero (Padova) e arruolato nel 2014. 🔗 Leggi su Open.online

