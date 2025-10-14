Marco Piffari Valerio Daprà e Davide Bernardello | chi erano i tre Carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano

Una tragedia che ha scosso l’intera nazione si è consumata a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove tre carabinieri hanno perso la vita durante un’operazione di sgombero. Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello sono i nomi degli uomini dell’Arma caduti nell’adempimento del dovere, travolti da un’esplosione provocata deliberatamente dai tre fratelli che occupavano l’abitazione. A rendere pubbliche le loro identità è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha reso “onore alla loro memoria”, sottolineando come abbiano “sacrificato la propria vita compiendo fino all’ultimo il loro dovere al servizio del Paese”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello: chi erano i tre Carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano

