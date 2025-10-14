Marco Piffari Valerio Daprà e Davide Bernardello | chi erano i Carabinieri morti nell'esplosione del casolare

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni; il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, 56, e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello, 36, sono i tre militari morti nell'esplosione di Castel D'Azzano, nel Veronese. Le vittime prestavano servizio a Padova e a Mestre. Fermate tre persone accusate di aver provocato l'esplosione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

