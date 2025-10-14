Marco Piffari Davide Bernardello Valerio Daprà | chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano

È di tre carabinieri morti e 15 feriti tra militari dell’Arma, poliziotti e vigili del fuoco, il bilancio di un’esplosione di un casolare avvenuta nelle prime ore di oggi a Castel D’Azzano, piccolo comune a sud di Verona, dove tre fratelli avevano saturato i locali con il gas per evitare di venire sfrattati. Le vittime sono il Luogotenente Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Valerio Daprà, che assieme alle squadre speciali dell’Arma stavano intervenendo per sgomberare l’edificio, pignorato da anni. I tre carabinieri appartenevano al Nucleo Radiomobile di Padova e alla Squadra operativa supporto del Battaglione mobile di Mestre (Venezia). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Marco Piffari, Davide Bernardello, Valerio Daprà: chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano

