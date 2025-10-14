Marco Piffari Davide Bernardello e Valerio Daprà | chi sono i tre carabinieri morti nell' esplosione durante uno sgombero a Castel D' Azzano

Sono il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 ottobre a Castel D'Azzano (Verona). I tre stavano. 🔗 Leggi su Today.it

