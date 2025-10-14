Marco Fioretti e Vittorio Colonna i comandanti dei carabinieri vanno in pensione
I carabinieri Marco Fioretti e Vittorio Colonna vanno in pensione. Luogotenente e luogotenente carica speciale, entrambi sono stati comandanti di stazione: l'uno di Gradoli e l'altro di Ischia di Castro.Chi è Marco FiorettiPer Fioretti l'ultimo giorno di servizio è stato il 29 settembre, dopo 37. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Abbiamo salutato il Luogotenente Marco Fioretti, che nei suoi anni di servizio è stato non solo un prezioso riferimento per i cittadini, ma anche un punto saldo di collaborazione per il Comune. Con competenza, umanità e costante presenza ha contribuito a raff - facebook.com Vai su Facebook