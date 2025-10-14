Marco Davide e Valerio | chi erano i Carabinieri morti nell’esplosione di Castel D’Azzano

(Adnkronos) – Sono il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà i tre carabinieri morti nell'esplosione di questa mattina, a Castel d’Azzano, nel veronese. Il luogotenente Piffari aveva 56 anni e viveva in provincia di Padova. Arruolato nel 1987, era Comandante della squadra operativa. Il brigadiere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

