Marco Davide e Valerio | chi erano i Carabinieri morti nell’esplosione di Castel D’Azzano

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sono il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà i tre carabinieri morti nell'esplosione di questa mattina, a Castel d’Azzano, nel veronese. Il luogotenente Piffari aveva 56 anni e viveva in provincia di Padova. Arruolato nel 1987, era Comandante della squadra operativa. Il brigadiere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

marco davide valerio eranoMarco, Davide e Valerio: chi erano i Carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano - Sono il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà i tre carabinieri morti nell'esplosione di questa ... Si legge su adnkronos.com

marco davide valerio eranoMarco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello: chi erano i Carabinieri morti nell’esplosione del casolare - Il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni; il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, 56, e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello ... Segnala fanpage.it

marco davide valerio eranoMarco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà: chi erano i carabinieri morti nell'esplosione a Castel d'Azzano. «Stimati e amati dai colleghi» - Prestavano servizio due a Padova e uno a Mestre, i carabinieri morti nelle prime ore di oggi nel crollo di un casolare a Castel D'Azzano (Verona). Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marco Davide Valerio Erano