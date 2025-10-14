Marciapiede dissestato docente cade davanti alla scuola e si frattura l’omero Fa ricorso ma il Tribunale dice no | Avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione

Marciapiede sconnesso, pioggia sottile e una corsa verso la scuola: così nasce la controversia che porta una docente di fronte al Tribunale. Non è solo una caduta a innescare la battaglia legale, ma il confronto tra responsabilità pubblica e attenzione personale lungo le strade urbane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Quando pensiamo alle #barriere #architettoniche, l’immagine che salta alla mente è quasi sempre quella di una persona con disabilità motoria di fronte a una scalinata. Tuttavia la realtà è molto più ampia: una barriera è anche un marciapiede dissestato per u - facebook.com Vai su Facebook

Marciapiede dissestato, cade e si rompe il setto nasale: «Degrado e alberi mai curati» - Un'anziana di 85 anni cade rovinosamente a terra sul marciapiede dissestato e si fa male al naso, finendo in pronto soccorso. Lo riporta ilgazzettino.it

Marciapiede sconnesso: cade e si frattura. «Ora denuncio il Comune, rischi per tutti» - Una brutta disavventura per Manuela Iappelli, nota avvocata pesarese che ha raccontato la sua traumatica esperienza vissuta ... corriereadriatico.it scrive

Cade per colpa del marciapiede sconnesso e diventa invalida, il Comune la risarcisce con 200mila euro dopo quasi 10 anni - Ad avanzare la richiesta una 74enne che, tramite i suoi legali, aveva presentato al Comune un conto iniziale di 617mila euro Cadde a causa del marciapiede sconnesso: a quasi nove anni dall'incidente ... Scrive leggo.it