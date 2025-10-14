Marcia Perugia-Assisi | la conferenza stampa dopo l’evento con riflessioni sul cessate il fuoco a Gaza

All’indomani della Marcia PerugiAssisi la Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace convoca una conferenza stampa di valutazione della Marcia e di presentazione delle prossime iniziative. La conferenza stampa sarà anche l’occasione per condividere una riflessione sul cessate il fuoco a Gaza e sulle iniziative necessarie per porre fine al genocidio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marcia Perugia-Assisi: la conferenza stampa dopo l’evento con riflessioni sul cessate il fuoco a Gaza

